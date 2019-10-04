بدء عرض فيلم الضيف في دور العرض اللبنانية

بدأ أمس الخميس عرض فيلم "الضيف" في دور العرض اللبنانية، وذلك بعد عرضه في عدة دول هي مصر والأردن والمغرب وتونس وهولندا وإستونيا.

وتدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، ويشارك الفنانون ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.

وشهد "الضيف" عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، كما شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً ورفع لافتة كامل العدد، وكان الفيلم المصري والإفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان، كما أنه سجَّل المشاركة الأولى تاريخياً للأفلام المصرية الطويلة ضمن الاختيارات الرسمية بالمهرجان الذي يعد أحد المهرجانات التي تحمل تصنيف A مع 14 مهرجاناً دولياً حول العالم، ويعرض سنوياً أكثر من 250 فيلم طويل و300 فيلم قصير وتحريك ضمن برامجه المختلفة.

وشارك الفيلم في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان الفيلم العربي بروتردام، كما نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، كما عرض تجارياً في سينمات الأردن شهر أبريل الماضي، ثم شارك في مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس، وفازت بطلته جميلة عوض بـجائزة أفضل ممثلة أفريقية - آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي بهولندا.