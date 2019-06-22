رئيس الزمالك: «على اتحاد الكرة منع تحليل أداء التحكيم من أجل نجاح الدوري»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بضرورة منع عرض اللقطات التحليلة للتحكيم عبر القنوات الفضائية.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "إذا أردتم استمرار مسابقة الدوري بنجاح امنعوا تحليل التحكيم عبر القنوات".

وانتقد رئيس الزمالك، أحمد الشناوي الخبير التحكيمي بسبب عرضه للقطتين من مباراة المقاصة، مؤكدًا أنهما استحقا ضربتي جزاء للفريق الفيومي لم يحتسبهما الحكم محمد عادل.

وأضاف مرتضى: "للمرة الأولى منذ عام 2004، يحقق الزمالك الفوز في أول مباراتين بالدوري، ويجني 6 نقاط".