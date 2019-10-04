تجدد الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد في العراق مع ارتفاع القتلى

تجمع المحتجون العراقيون قرب ميدان التحرير بوسط العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، على الرغم من محاولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقف المظاهرات العنيفة المناهضة للحكومة.

وتجمعت مجموعات صغيرة على بعد حوالي 500 متر من ميدان التحرير وتحيط بها قوات الأمن لمنعهم من الحركة ، على حد قول المتظاهرين.

تجمع آخرون في ميدان الطيران المحاط بالأسلاك الشائكة والمركبات المدرعة، حسبما قال محتجون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكر علي البياتي عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية اليوم الجمعة أن حصيلة القتلى في الاحتجاجات التي يشهدها العراق للمطالبة بمكافحة الفساد بلغت 38 شخصا، بينهم 3 من رجال الأمن والمصابين، 1610، منهم 359 من رجال الأمن، كما تم اعتقال 257 شخصا والإفراج عن 209.

قال عبد المهدي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إنه يجب إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع محافظات العراق، وخاطب المتظاهرين في البلاد قائلا إن صوتهم مسموع ومطالبهم مشروعة.

وأضاف عبد المهدي في كلمة بثها التلفزيون العراقي الرسمي: "نحن متمسكون بالدستور وعلينا إصلاح المنظومة السياسية ونتحمل مسؤولية قيادة الدولة في هذه المرحلة الحساسة

وشهدت محافظة ذي قار سقوط أكبر عدد من القتلى خلال المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة التي تجتاح البلاد حاليا في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات، حسبما أفاد المتحدث باسم البياتي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

يذكر أن عددا من المحافظات إلى جانب بغداد تشهد حظرا للتجوال، كما قطعت شبكة الإنترنت وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي في بعض المناطق.