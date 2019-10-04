كلوب ولامبارد ضمن قائمة المرشحين لأفضل مدرب بالبريميرليج في سبتمبر

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كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.

وضمت القائمة، الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، والإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي.

كما ترشح أيضا رفقة كلوب ولامبارد الثنائي برندرن رودجرز المدير الفني لليستر سيتي، وإيدي هويي المدير الفني لفريق بورنموث.

يذكر أن يورجن كلوب كان قد فاز بجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس الماضي متفوقا على مدربي فرق البريميرليج.

ويتصدر ليفربول البريميرليج وبرصيده 21 نقطة بعد مرور 7 جولات، ويبعد بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.