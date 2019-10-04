الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة يحتوي على مضاد للطائرات وصواريخ جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست، جنوبي البلاد، يحتوي على مضادات للطائرات وصواريخ.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم (الجمعة) إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي بولاية تمنراست، كشفت مفرزة (دورية) للجيش أمس مخبأ للأسلحة يحتوي على سلاح مضاد للطائرات من نوع ستريلا 2M ، وستة صواريخ من نوع BM-21.

وأضاف البيان أن قوات الجيش ضبطت عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايتي المدية وعين الدفلى (شمال).