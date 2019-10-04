يتوقع جيني فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أن يأتي فريق ليستر سيتي إلى ملعب آنفيلد غدًا السبت محملًا بثقة كبيرة.

ويستضيف ليفربول فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي غدًا في مباراة يسعى فيها الريدز لمواصلة تحقيق الانتصار للمباراة الثامنة على التوالي قبل التوقف الدولي الثاني هذا الموسم.

وأجرى الموقع الرسمي لليفربول حوارًا مع اللاعب الهولندي قبل مواجهة ليستر جاء فيه:

جيني، هذه ستكون المباراة الأخيرة لكم قبل التوقف الدولي القادم...ما مدى أهمية الحفاظ على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي ونحن نقترب من منتصف أكتوبر؟

إنه أمر هام جدًا في الحقيقة. أعتقد أن كل فوز نحققه يزيد من ثقتنا في أنفسنا ويعطينا دفعة قوية في المباريات التالية.

لقد حققتم سبعة انتصارات متتالية وتتصدرون جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيكم الآن...هل تفاجأت ولو قليلًا بالبداية التي حظى بها الفريق هذا الموسم؟

لا لم اتفاجأ، وكنت أعلم أننا لدينا المقومات اللازمة لتحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية. عادة لا تظهر جميع الأندية بأفضل مستوى لها في بداية الموسم، ثم يبدأ الأداء في التحسن تدريجيًا بمرور المباريات؛ لذا من الجيد أن نستطيع جمع أكبر عدد من النقاط عندما لا نكون في أفضل أيامنا. لطالما كنت مؤمنًا بقدراتنا، ولكن عليك دائمًا الانتظار لترى ما إذا كنت ستحقق ما تصبو إليه بالفعل أم لا.

كيف ترى قدرة ليفربول على تحقيق الفوز بطرق مختلفة في المباريات الصعبة؟

نحن سعداء بذلك، ونكون سعداء أكثر عندما نستطيع الخروج بالنقاط الثلاث من المباريات الأكثر صعوبة، لأننا نبذل أقصى ما في وسعنا من أجل الفوز.

أنتم تخوضون ثلاث مباريات كل أسبوع تقريبًا وستستمرون في ذلك حتى التوقف الدولي القادم...كيف تتكيفون مع هذه المتطلبات؟

إنها مهمة صعبة ولكننا نستمتع بذلك لأنه يعني أننا ننافس على الكثير من الألقاب الهامة. نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة ونحاول الاستمتاع بكل لحظة.

ينتظركم لقاء قوي ضد ليستر سيتي الذين يحتلون المركز الثالث الآن، كيف تقيم بدايتهم للموسم؟

إنها بداية رائعة، وأعتقد أنهم أظهروا استحقاقهم للمكان الذي يقبعون فيه الآن. لقد قدموا أداءً جيدًا منذ قدومي إلى إنجلترا. ربما واجهوا بعض المتاعب في الموسم الذي تلا ذلك الذي فازوا فيه بلقب الدوري، ولكنهم قاموا بعمل كبير في دوري الأبطال على الرغم من ذلك. إنهم فريق جيد جدًا، ولذلك لست متفاجئًا من وضعهم الحالي في جدول الترتيب. أتوقع أن تكون مباراتنا ضدهم جيدة وصعبة للغاية.

لطالما كانت مواجهاتنا ضدهم صعبة منذ مجيئي إلى ليفربول. في الموسم الماضي، عندما كانوا متخلفين بهدف أمامنا في آنفيلد، استمروا في القتال في الملعب واستطاعوا خلق العديد من الفرص ونجحوا في إدراك التعادل. أعتقد أنهم سيأتون إلى آنفيلد محملين بثقة كبيرة وسيلعبون من أجل الفوز.

لقد كانوا أحد الفرق القليلة التي استطاعت أن تخرج من آنفيلد بنقطة في الموسم الماضي، هل يعطيكم ذلك دافعًا أكبر لتحقيق الفوز هذه المرة بينما تسعون للتحسن أكثر هذا الموسم؟

أعتقد أن ذلك يحفز كلا الفريقين. نحن نسعى للفوز في آنفيلد دائمًا، وليس فقط لأننا سنواجه ليستر هذه المرة. إنهم فريق جيد ويمرون بفترة من التألق حاليًا، ولكننا سنلعب من أجل الفوز وسيكون من الرائع أن نحصد النقاط الثلاث.

ستلعبون المباراة في آنفيلد الذي لم يخسر ليفربول فيه في الدوري منذ فترة طويلة للغاية، كيف تحول هذا الملعب إلى ذلك الحصن المنيع؟

نحن نعمل بجد كل يوم ونبذل أقصى ما في وسعنا في المباريات والتدريبات كذلك. الجماهير أيضًا تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيقنا لهذه النتائج الرائعة في آنفيلد، ففي كل اللحظات الصعبة، تجدهم يرفعون أصواتهم ويهتفون لنا بكل قوة لتشجيعنا ودفعنا إلى الأمام. أيضًا، إذا كنا في موقف المدافع وقمنا بعمل دفاعي كبير، يقومون بالتصفيق لنا تعبيرًا عن تقديرهم للجهد الذي نبذله. بالطبع هذا يزيد من ثقتنا في أنفسنا، وهم أحد الأسباب الرئيسية وراء السجل الخالي من الهزائم في آنفيلد.