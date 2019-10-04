ضبطت شرطة النقل والمواصلات، سيدة بالإسكندرية كونت تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالاشتراك مع آخرين بالفيوم، للنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى منح قروض ميسرة.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث بريد غرب الدلتا بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام بعض الأشخاص بالنصب على المواطنين عن طريق الإعلان على إحدى القنوات الفضائية من خلال أرقام هواتف "محددة" باستخدام مسميات لمؤسسات تمنح قروض ميسرة للراغبين بشرط تحويل مبلغ مالى كرسوم إدارية عن طريق مكاتب بريد "محددة".

بفحص الأرقام المعلن عنها أمكن ضبط "سيدة" مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية حال تواجدها بأحد مكاتب البريد بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل وقيامها بصرف 3 حوالات بريدية بقيمة 4400 جنيه، وبمناقشتها اعترفت بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالاشتراك مع شخصين آخرين مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وباستكمال الفحص تبين قيام المتهمين بصرف 369 حوالة بريدية بإجمالى مبالغ مالية (728,477 ألف جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.