تعرف على مواعيد مباريات سبورتنج ببطولة إفريقيا لكرة اليد

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي سبورتنج السكندري، لخوض منافسات النسخة الـ 41 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في الفترة من 4 إلى 13 أكتوبر بالرأس الأخضر.
ويقع سبورتنج ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر كلوب (أنجولا)، وجي اس كي (الكونغو الديمقراطية)، وريد ستار (كوت ديفوار)، وأتليتيكو (الرأس الأخضر).
ويبدأ سبورتنج مبارياته اليوم 4 أكتوبر بمواجهة جي إس كي الساعة الثالثة عصرًا.
ويخوض سبورتنج ثاني مبارياته يوم 6 أكتوبر أمام نادي ريد ستار، الساعة التاسعة.
ويواجه الفريق السكندري يوم 8 أكتوبر نادي أتليتيكو الساعة التاسعة.
ويختتم سبورتنج مباريات الدور الأول بمواجهة فريق إنتر كلوب الساعة السابعة.
وتقام مباريات دور الثمانية يوم 10 أكتوبر، ثم قبل النهائي يوم 12 أكتوبر، وستقام المباراة النهائية يوم 13 أكتوبر.