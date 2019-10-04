تعرف على مواعيد مباريات سبورتنج ببطولة إفريقيا لكرة اليد

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي سبورتنج السكندري، لخوض منافسات النسخة الـ 41 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في الفترة من 4 إلى 13 أكتوبر بالرأس الأخضر.

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي سبورتنج السكندري، لخوض منافسات النسخة الـ 41 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في الفترة من 4 إلى 13 أكتوبر بالرأس الأخضر.

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي سبورتنج السكندري، لخوض منافسات النسخة الـ 41 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في الفترة من 4 إلى 13 أكتوبر بالرأس الأخضر.

ويقع سبورتنج ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر كلوب (أنجولا)، وجي اس كي (الكونغو الديمقراطية)، وريد ستار (كوت ديفوار)، وأتليتيكو (الرأس الأخضر).

ويقع سبورتنج ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر كلوب (أنجولا)، وجي اس كي (الكونغو الديمقراطية)، وريد ستار (كوت ديفوار)، وأتليتيكو (الرأس الأخضر).

ويقع سبورتنج ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر كلوب (أنجولا)، وجي اس كي (الكونغو الديمقراطية)، وريد ستار (كوت ديفوار)، وأتليتيكو (الرأس الأخضر).