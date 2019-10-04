رئيس رياضة النواب: دور الانعقاد الخامس للبرلمان «الأهم والأصعب» في مسيرته



رشاد: الاهتمام بالألعاب الفردية وتعزيز موارد اتحاداتها على رأس أولويات عمل اللجنة



قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أشرف رشاد، إن دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، هو الأهم والأصعب في مسيرة برلمان 30 يونيو، وذلك نظرًا لحجم التطلعات، والتشريعات التي يستهدفها المجلس للانتهاء من اصلاح البنية التشريعية لكافة القطاعات.

وأضاف رشاد، في بيان له، اليوم الجمعة، أن برلمان 30 يونيو سطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الحياة النيابية المصرية، حيث أرسى أسس حياة نيابية وسياسية ديمقراطية سليمة، وحياة كريمة للمصريين، لافتا إلى أنه رغم تحمله تركة ثقيلة في فترة عصيبة كان يتعرض لها الوطن، إلا أنه نجح في أن يكون ركيزة أساسية في مشروع النهوض بالوطن، والانحياز للمواطن.

وأشار إلى أن لجنة الشباب والرياضة تتطلع خلال دور الانعقاد الخامس إلى الاستمرار فى تعزيز اصلاحات البنية التشريعية الرياضية، وتعزيز خطوات الاهتمام بالشباب وتذليل كافة العقبات التي تواجههم على كافة الأصعدة، بجانب العمل على تنمية قدراتهم وتعزيز دورهم الرائد في بناء المجتمع والمساهمة في تشكيل الوعي العام، ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة.

وذكر أن أجندة عمل اللجنة ستضمن خلق منصات تفاعلية ومبادرات مع الشباب على مستوى محافظات الجمهورية لتعزيز التواصل وبناء جسور من العلاقات المتينة معهم للاستفادة من أفكارهم وحماستهم، كونهم يمثلون حائط صد للدولة المصرية، وأن مسألة تحصينهم من أن يكونوا عرضة للأفكار المتطرفة من أهم ركائز الأمن القومي.

وتابع: "ستشهد أجندة العمل، الاهتمام بالألعاب الفردية بما يتضمن تعزيز موارد اتحاداتها، بجانب تكريم أبطالها، بجانب تعزيز مسيرة الرياضة المصرية التي أصبحت تتربع على منصات التتويج الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات الفعلية لتعديل قانون الرياضة وفق الرؤى التى أسفرت عنها جلسات الاستماع، وبالأخص تعزيز الاستثمار الرياضي، لا سيما مع حالة الطفرة التي تعيشها المنظومة".

وأردف: "كما تتضمن الأجندة الاستمرار في استراتيجية تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وافتتاح مراكز بكل القرى؛ بحيث تعاود القيام بدورها التنويري والتثقيفي الرائد للطلائع، وإعداد أجيال شبابية تمتلك مخزون ثقافي وفكري يساهم في النهوض بالمجتمع وتقديم أفكار بناءة تساعد الحكومة على إنجاز المهام والتطلعات".

ووجه رشاد الشكر والتقدير لكل أعضاء اللجنة على ثقتهم الغالية التي منحوه إياها، بتجديدهم الثقة له كرئيس للجنة للعام الثاني علي التوالي، مؤكدًا أنه سيكون على قدر هذه الثقة الغالية وسيبذل قصارى جهده من أجل إنجاز كافة المهام.