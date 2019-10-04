البحرينية سلوى ناصر تكتب التاريخ وتتوج بذهبية 400 متر في مونديال القوى

توجت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر عن جدارة بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر ضمن بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.
وحسنت ناصر رقمها الشخصي للسباق بنحو ثانية كاملة وقطعت السباق في 14ر48 ثانية لتكون صاحبة ثالث أفضل زمن لهذا السباق على مدار التاريخ.
وفازت شاوناي ميلر أويبو من جزر الباهاما بالميدالية الفضية بعدما احتلت المركز الثاني في السباق بزمن بلغ 37ر48 ثانية لتكون خامس أسرع عداءة في تاريخ السباق.
وأحرزت الجامايكية شيريكا جاكسون الميدالية البرونزية بعدما احتلت المركز الثالث بزمن بلغ 47ر49 ثانية.
وشهد هذا السباق تحسين العداءات صاحبات المراكز الخمسة الأولى في السباق لرقمهن الشخصي. وكان أفضل رقم شخصي سابق لناصر هو 08ر49 ثانية.
والآن ، تحتل سلوى ناصر المركز الثالث خلف ماريتا كوتش عداءة ألمانيا الشرقية سابقا (60ر47 ثانية في 1985) والتشيكوسلوفاكية يارميلا كارتوشفيلوفا (99ر47 ثانية في 1983) بقائمة أفضل الأرقام لها السباق.