البحرينية سلوى ناصر تكتب التاريخ وتتوج بذهبية 400 متر في مونديال القوى

توجت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر عن جدارة بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر ضمن بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

توجت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر عن جدارة بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر ضمن بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

توجت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر عن جدارة بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر ضمن بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحسنت ناصر رقمها الشخصي للسباق بنحو ثانية كاملة وقطعت السباق في 14ر48 ثانية لتكون صاحبة ثالث أفضل زمن لهذا السباق على مدار التاريخ.

وحسنت ناصر رقمها الشخصي للسباق بنحو ثانية كاملة وقطعت السباق في 14ر48 ثانية لتكون صاحبة ثالث أفضل زمن لهذا السباق على مدار التاريخ.

وحسنت ناصر رقمها الشخصي للسباق بنحو ثانية كاملة وقطعت السباق في 14ر48 ثانية لتكون صاحبة ثالث أفضل زمن لهذا السباق على مدار التاريخ.