الألماني كاول أصغر بطل عالمي لمسابقة «ديكاثلون»

استهل الألماني الشاب نيكلاس كاول مشاركاته في بطولات العالم لألعاب القوى بشكل رائع من خلال فوزه بالميدالية الذهبية للمسابقة العشارية (ديكاثلون) في النسخة السابعة عشرة من بطولات العالم والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.
وفي المقابل ، شهدت المسابقة انسحاب الفرنسي كيفن ماير حامل لقب المسابقة وصاحب الرقم القياسي العالمي للمسابقة بسبب الإصابة عندما كان متصدرا حيث أخفق في أول محاولتين له بمسابقة القفز بالزانة.
وتفوق كاول بشكل هائل على الجميع في السباق الأخير بالمسابقة وهو سباق 1500 متر كما سجل قبلها أفضل رقم في التاريخ لمسابقة رمي الرمح في منافسات العشارية حيث سجل 05ر79 متر.
وحصل كاول /21 عاما/ على الميدالية الذهبية للمسابقة العشارية برصيد 8691 نقطة ليكون أصغر بطل عالمي للمسابقة العشارية على مدار تاريخها.
وحصل الاستوني مايسيل أويبو على الميدالية الفضية برصيد 8604 نقاط فيما فاز الكندي داميان وارنر صاحب أفضل رقم للمسابقة هذا العام بالميدالية البرونزية برصيد 8529 نقطة.