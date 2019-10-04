الألماني كاول أصغر بطل عالمي لمسابقة «ديكاثلون»

استهل الألماني الشاب نيكلاس كاول مشاركاته في بطولات العالم لألعاب القوى بشكل رائع من خلال فوزه بالميدالية الذهبية للمسابقة العشارية (ديكاثلون) في النسخة السابعة عشرة من بطولات العالم والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

استهل الألماني الشاب نيكلاس كاول مشاركاته في بطولات العالم لألعاب القوى بشكل رائع من خلال فوزه بالميدالية الذهبية للمسابقة العشارية (ديكاثلون) في النسخة السابعة عشرة من بطولات العالم والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

استهل الألماني الشاب نيكلاس كاول مشاركاته في بطولات العالم لألعاب القوى بشكل رائع من خلال فوزه بالميدالية الذهبية للمسابقة العشارية (ديكاثلون) في النسخة السابعة عشرة من بطولات العالم والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.