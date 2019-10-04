فيرمينو يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

فاز البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر سبتمبر الماضي.

وجاء فوز فيرمينو بالجائزة بعد أن صنع هدف خلال مباراة الريدز أمام نيوكاسل يونايتد والتي أقُيمت على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالإضافة إلى إحرازه هدف في مباراة ليفربول أمام تشيلسي والتي أقُيمت على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وبعد حصوله على الجائزة، أعرب فيرميونو عن سعادته بعد حصوله على جائزة لاعب الشهر في النادي الإنجليزي.

وقال فيرمينو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي :" كان شهرًا رائعًا آخر شهدناه، لعبنا بشكل جيد، لقد فزنا في جميع المباريات، وتمسكنا في المبارايات التي تأخرنا في نتيجتها لتحقيق الفوز وسعيد للغاية يتطور أدائي مع الفريق".

وأضاف:" هدفي الاستمرار في تطور أدائي والمساهمة مع الفريق في تسجيل الأهداف وصنع التمريرات الحاسمة وأنا أعمل على ذلك بقدر الإمكان لمساعدة الفريق باستمرار.

وأتم:" مازلنا لم نحقق شيء ونحن نحافظ على تركيونا وسنرى كيف ستمضي الأمور في الفترة المقبلة".