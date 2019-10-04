مدير المشروع: الاتحاد الأوروبي يمول المشروع بتكلفة 600 ألف يورو



تفقد وفد من الاتحاد الأوروبي منهم مستشار نائب رئيس الاتحاد الأوروبي بمصر ساندرا دي وال، ورئيس جهاز تنسيق الحضارة المهندس محمد أبو سعدة، وعدد من السفراء، اليوم الجمعة، مشروع قلعة شالي الأثرية بمدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح.

وقالت مديرة المشروع إيناس المدرس، إنه تم ترميم 80% من السور المحاط بمدينة شالي وأصبح السور مرئي بوضوح من عدة زواية وتم تثبيت الأجزاء المهدمة من حوائط المدينة وترميمها بنفس الخامات الأصلية للمدينة القديمة.

وأضافت أننا نقوم بإنشاء مركز للأمومة والطفولة وهو إحدى مكونات المشروع تم بناؤه بالكامل وجاري أعمال التشطيب الخاصة به وإعداد مقاييس الفرش والتجهيز.

أما بالنسبة إلى المنطقة التجارية تم إعداد التخطيط والتصميم المناسب لها، بالتعاون مع المعماري الفرنسي نيكولا لكومبت وبدأ التنفيذ الفعلي بها، حيث قام المعمارى نيكولا بفحص وتحليل للنمط العمراني لمدينة شالي القديمة، وأنتجت الدراسة عن رؤية وهى أن مشروع إحياء مدينة شالي سيصبح نموذجاً إنسانياً لتطور واحة سيوة ككل، حيث يكون المشروع هو منبع أفكار التطوير لتصبح سيوة حاضنة للتراث والفن والثقافة.

وتابعت أنه تم تنفيذ 60% من مركز عمارة الأرض وهو أيضاً مكون أخر للمشروع، حيث تم الانتهاء من بناء الدور الأرضى بالكامل، وجاري تشطيبه وتأثيثه، ويقع المركز في مكان متميز بجوار فندق.

وأشارت إلى أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% بتكلفة تصل إلى 600 ألف يورو، ومؤسسة تنمية نوعية البيئة الدولية لتنمية الصناعات الصغيرة، وتشارك بنسبة 10% من قيمة المشروع والذي من المفترض أن يتم الانتهاء منه منتصف العام المقبل.