أرسنال يسحق ستاندارد لياج برباعية في الدوري الأوروبي

شهدت المباراة مشاركة الظهير الاسكتلندي كيران تيرني، والذي صنع أول أهداف اللقاء للواعد مارتينيلي في الدقيقة 13.

شهدت المباراة مشاركة الظهير الاسكتلندي كيران تيرني، والذي صنع أول أهداف اللقاء للواعد مارتينيلي في الدقيقة 13.

شهدت المباراة مشاركة الظهير الاسكتلندي كيران تيرني، والذي صنع أول أهداف اللقاء للواعد مارتينيلي في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 16 أضاف مارتينيلي ثاني الأهداف بعد تمريرة حاسمة من ريس نيلسون.

وفي الدقيقة 16 أضاف مارتينيلي ثاني الأهداف بعد تمريرة حاسمة من ريس نيلسون.

وفي الدقيقة 16 أضاف مارتينيلي ثاني الأهداف بعد تمريرة حاسمة من ريس نيلسون.

وفي الدقيقة 22 أتى جو ويلوك بالهدف الثالث، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه 3-0.

وفي الدقيقة 22 أتى جو ويلوك بالهدف الثالث، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه 3-0.

وفي الدقيقة 22 أتى جو ويلوك بالهدف الثالث، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه 3-0.