الصينية جونج ليياو تحتفظ باللقب العالمي لدفع الجلة بالمونديال

حافظت الصينية جونج ليياو على لقبها العالمي في مسابقة دفع الجلة بإحراز الميدالية الذهبية للمسابقة في النسخة الحالية من بطولات العالم والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

حافظت الصينية جونج ليياو على لقبها العالمي في مسابقة دفع الجلة بإحراز الميدالية الذهبية للمسابقة في النسخة الحالية من بطولات العالم والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

حافظت الصينية جونج ليياو على لقبها العالمي في مسابقة دفع الجلة بإحراز الميدالية الذهبية للمسابقة في النسخة الحالية من بطولات العالم والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.