الصينية جونج ليياو تحتفظ باللقب العالمي لدفع الجلة بالمونديال

حافظت الصينية جونج ليياو على لقبها العالمي في مسابقة دفع الجلة بإحراز الميدالية الذهبية للمسابقة في النسخة الحالية من بطولات العالم والمقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتوجت ليياو /30 عاما/ الفائزة أيضا بذهبية المسابقة مرتين في الدورات الأولمبية ، باللقب العالمي على استاد "خليفة الدولي" مساء الخميس بتسجيل 55ر19 متر في محاولتها الرابعة من ست محاولات بالنهائي.
وفازت الجامايكية دانييل توماس دود بالميدالية الفضية مسجلة 47ر19 متر مقابل 17ر19 متر للألمانية كريستينا شفانيتز التي احتلت المركز الثالث وفازت بالميدالية البرونزية.