وضع منفذ الهجوم على مدرسة مهنية بفنلندا قيد الحجز الاحتياطي

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أصدرت محكمة فنلندية اليوم الجمعة أمرا بوضع رجل يشتبه في قيامه بقتل شخص خلال هجوم استهدف مدرسة للتعليم المهني في فنلندا الأسبوع الماضي، قيد الحجز الاحتياطي.

وقالت محكمة نورث سافو الابتدائية الكائنة في كوبيو بعد جلسة عقدت خلف أبواب مغلقة إن الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاما، يواجه تسعة اتهامات أخرى بالشروع في القتل.

وجاء في بيان للمحكمة أن المشتبه به يدعى جويل مارين.

ولا يزال مارين، وهو طالب بكلية سافو المهنية في كوبيو، يرقد بالمستشفى بعدما أطلقت الشرطة النار عليه خلال الهجوم يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك مارين في جلسة الاستماع عبر رابط فيديو من المستشفى. ولم يتم الافصاح عن تفاصيل بشأن إقرار محتمل بالذنب.

ويعتقد أن مارين تصرف بمفرده في هجوم الثلاثاء حيث استخدم سيفا، وكان الضحايا جميعهم من نفس الفصل.

وقال أولي تويراس، من مكتب التحقيقات الوطني، للصحفيين بعد جلسة الاستماع إن الشرطة مازالت تسعى لتحديد الدافع وراء الجريمة، ولديها "حسن تمييز" لأحداث يوم الثلاثاء.

وأضاف أنهم يجرون فحصا للتاريخ الشخصي لمارين، حيث تسعى الشرطة إلى تحديد ما إذا كان تم اختيار الضحايا بشكل عشوائي أم عن عمد.

وأكدت الشرطة اليوم الجمعة أن القتيلة أوكرانية، مواليد عام 1996 وكانت طالبة بالكلية.

وقال تويراس إن مارين أصيب في الساق وإنه سينقل إلى مركز احتجاز عندما يسمح الأطباء بذلك.

وفتشت الشرطة أمس الثلاثاء شقة المتهم وصادرت جهاز حاسوب وقنابل مولوتوف.

ومن المقرر أن تقوم رئيسة الوزراء الفنلندية بزيارة موقع الحادث اليوم الجمعة، وستلتقي مسؤولي المدينة وممثلين عن الكلية وأفراد من الجمهور العام.