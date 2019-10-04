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20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المصري

محمد عبد المحسن
نشر فى : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 1:39 م | آخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 1:39 م

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة الفريق للمباراة المقبلة أمام المصري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام في الثامنة والنصف من مساء غدٍ السبت على ملعب السويس.

واستقر يوسف على اختيار 20 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم، الجمعة، استعدادا للمبارة.

وضمت قائمة الاتحاد كلًا من:

حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام جمال، محمود رزق، ويلسون، السيد سالم، أسامه العزب، محمود شعبان ومروان النجار.

خط الوسط: أحمد نبيل «مانجا»،  كريم الديب، هشام محمد، خالد الغندور، نور السيد، أحمد رفعت وأيمن غباشي.

الهجوم: رزاق سيسيه، حجي، خالد قمر وأوميد أوكوي.

وكان الاتحاد السكندري قد استهل مشواره في الموسم الجديد للدوري بالخسارة أمام الزمالك بهدف دون رد، قبل أن يحقق الانتصار في المواجهة الثانية أمام الجونة بنفس النتيجة.


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