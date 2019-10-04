مستقبل وطن سوهاج يطلق برنامج «55 إسعاف» للتدريب على الإسعافات الأولية

أطلقت أمانة شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، برنامجا لتدريب أعضاء الأمانة من الشباب والفتيات علي الإسعافات الأولية، تحت عنوان " 55 إسعاف".

وقال اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بمحافظة سوهاج – بحسب بيان صحفى اليوم لأمانة إعلام الحزب – أن البرنامج تنفذه أمانة الشباب بالحزب تحت شعار (بإيدك تنقذ حياة إنسان)، حيث يهدف البرنامج إلي نشر مهارات الإسعافات الأولية بين أعضاء الحزب ومختلف فئات المجتمع، نظرا لأهميتها في الحفاظ علي حياة الإنسان في كثير من المواقف المتكررة والطارئة التي قد تواجه أي فرد فى أى وقت، لافتا إلى أن البرنامج يأتى ضمن مجموعة متنوعة من البرنامج والمبادرات التى تنفذها أمانة الشباب بالحزب.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد الشيخ، أمين الشباب بالحزب، أن البرنامج يتضمن عدة محاور تشمل : التدريب على الإنعاش، وإسعاف الحروق، والكسور، والجروح، والتدريب علي كيفية قياس الضغط، والسكر، وأعراضهما في الحالتين (العالي منه والمنخفض)، ومعرفة الوضع المثالي للضغط والسكر علي إختلاف الأعمار، وكذلك التدريب علي خياطة الغرز، وكيفية التعامل مع حالات النزيف، ولدغات العقارب، والثعابين، لافتا إلى أنه تم التدريب فى الدورة الأولى علي كيفية سحب عينات الدم، وكيفية التعامل مع شخص مطعون بسكين، وآخر أصيب بنزيف الأنف، وآخر لدغه عقرب، وآخر صدمته سيارة.

وأشار الشيخ، إلى أن الدورة الأولي من البرنامج أقيمت بحضور المهندس محمد محمود لبيب، أمين تنظيم الحزب بالمحافطة، وإسلام نور الدين، أمين لجنة السياسات .