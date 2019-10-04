صبحي والحسيني يفتتحان بطولة العالم لرواد السلاح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يفتتح غدا، السبت، وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، ورئيس اتحاد السلاح، عبد المنعم الحسيني، بطولة العالم لرواد السلاح، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر الجاري تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، وذلك بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة 45 دولة من مختلف أنحاء العالم ويمثلهم 694 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في مسابقات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة وسلاح السيف.

وصرح عبد المنعم الحسيني أن مصر يمثلها فى البطولة 20 من بينهم ثلاث سيدات يطمحون في تحقيق إنجاز للفراعنة في البطولة .

وأوضح أن البطولة تشهد منافسات للفردي والفرق لثلاث مراحل، هي فوق 50 و 60 و70 عامًا رجال وسيدات.