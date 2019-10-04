البريطانية طومسون تنهي هيمنة ثيام وتحرز ذهبية الهيبتاثلون بمونديال القوى

أنهت البريطانية كاترينا جونسون طومسون هيمنة البلجيكية نافيساتو ثيام في المسابقة السباعية (هيبتاثلون) وتفوقت عليها أمس الخميس ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

أنهت البريطانية كاترينا جونسون طومسون هيمنة البلجيكية نافيساتو ثيام في المسابقة السباعية (هيبتاثلون) وتفوقت عليها أمس الخميس ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

أنهت البريطانية كاترينا جونسون طومسون هيمنة البلجيكية نافيساتو ثيام في المسابقة السباعية (هيبتاثلون) وتفوقت عليها أمس الخميس ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتوجت طومسون بالميدالية الذهبية للمسابقة، بعدما احتلت المركز الأول برصيد 6981 نقطة، وأهدرت فرصة أن تصبح خامس رياضية فقط تكسر حاجز السبعة آلاف نقطة في هذه المسابقة.

وتوجت طومسون بالميدالية الذهبية للمسابقة، بعدما احتلت المركز الأول برصيد 6981 نقطة، وأهدرت فرصة أن تصبح خامس رياضية فقط تكسر حاجز السبعة آلاف نقطة في هذه المسابقة.

وتوجت طومسون بالميدالية الذهبية للمسابقة، بعدما احتلت المركز الأول برصيد 6981 نقطة، وأهدرت فرصة أن تصبح خامس رياضية فقط تكسر حاجز السبعة آلاف نقطة في هذه المسابقة.