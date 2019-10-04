البريطانية طومسون تنهي هيمنة ثيام وتحرز ذهبية الهيبتاثلون بمونديال القوى

أنهت البريطانية كاترينا جونسون طومسون هيمنة البلجيكية نافيساتو ثيام في المسابقة السباعية (هيبتاثلون) وتفوقت عليها أمس الخميس ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
وتوجت طومسون بالميدالية الذهبية للمسابقة، بعدما احتلت المركز الأول برصيد 6981 نقطة، وأهدرت فرصة أن تصبح خامس رياضية فقط تكسر حاجز السبعة آلاف نقطة في هذه المسابقة.
وأحرزت ثيام ، التي لم تخسر لقب هذه المسابقة منذ مايو 2016 ، الميدالية الفضية حيث احتلت المركز الثاني برصيد 6677 نقطة وبدا أنها ما زالت متأثرة بإصابتها في مرفق اليد اليمنى.
وكانت ثيام توجت بذهبية المسابقة السباعية في كل من دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو وبطولة العالم 2017 وبطولة أوروبا 2018
.وذهبت الميدالية البرونزية للنمساوية فيرينا براينر برصيد 6560 نقطة.