وزير الشباب و48 شخصية ألمانية يشهدون حفل تخرج طلاب الجامعة الألمانية

تبدأ الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الجمعة، وحتى الأحد، حفلات تخرج الملتحقين بكلياتها المختلفة والبالغ عددهم 2051 خريجًا بمرحلة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2018 - 2019، إضافة إلى 121 من الحاصلين على درجة الماجستير، و15 من الحاصلين على درجة الدكتوراة، و88 من الحاصلين على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال، و4 من الحاصلين على درجة الماجستير المهني تخصص وسائل الإعلام، و12 من الحاصلين على دبلوم إدارة أعمال.

يشارك فى الاحتفالية، وفد ألماني رفيع المستوى يضم 48 شخصية من الحكوميين والأكادميين إضافة إلى عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من الجانب المصري، وذلك بإلقاء كلمات تهنئة للجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والخريجين وأولياء أمورهم، يبدأها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يعقبه كلمة للدكتور ماتياس باتزولد، الأمين العام لمفضوية العلوم بولاية نيدرساكسن، ثم كلمة من إيفو جونر، عمدة مدينة أولم السابق، يليها كلمة من الكتور ديتر فريتش نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، رئيس جامعة شتوتجارت الأسبق، عالم الجيولوجيا الألماني، أستاذ القياس التصويري والمسح في جامعة شتوتجارت، ثم كلمة للدكتور مايكل أوستيرل، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية وأستاذ الإدارة الدولية و الاستراتيجية بجامعة شتوتجارت.

ويختتم كلمات التهنئة الدكتور فيرنر سمولني، أستاذ البحث العلمي في مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية ZEW في مانهايم و أستاذ الرياضة والعلوم الاقتصادية بجامعة أولم.