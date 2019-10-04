وزير الأوقاف: نشر الشائعات وبث روح الإحباط أحد صور الحروب العصرية

جمعة: جيل أكتوبر الجديد قادم للدفاع عن الوطن والتاريخ



قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن حرب أعداء الدولة لها لم تنته، ولكنها تغير جلدها وأنماطها وأشكالها، مشيرا إلى أنه تأتي في مقدمة هذه الحروب، نشر الشائعات وبث روح الإحباط واليأس، وغيرها من سائر أنواع الحروب النفسية،

وأضاف جمعة، خلال إلقاءه خطبة الجمعة، اليوم، حول "منزلة الشهداء والتضحية في سبيل الوطن"، في إطار دور الوزارة في محاربة الأفكار المتطرفة ونشر، وبالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر، أنه مع انتشار هذا النوع من الحروب، أصبح الأمر يتطلب منا أن نتسلح لحروب هذا العصر بأسلحتها، مشيرا إلى أن جيل أكتوبر الجديد قادم للدفاع عن الوطن والتاريخ والكرامة لبناء مصر المستقبل.

وأوضح الوزير أن الشهيد الحق هو الذي يدافع عن أرضه وعرضه ووطنه، منوها بأن الدفاع عن الوطن والعرض عند المسلم الحق كالدفاع عن النفس والدين والمال؛ لأن الدين لا بد له من وطن يحمله ويحميه، منوها بأنه لذلك اقترن معنى الشهادة بتضحِية المرء بنفسه في سبيل الله في كل موقف يتطلب فيه الدفاع عن الدين لإعلاء كلمة الله، وعن الأرضِ لصِيانتها، ورد العدوان عنها، مشيرا إلى أن مقام الشهادة منحة ربانِية وهبة إلهية.