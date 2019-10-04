 جهود أمنية مكثفة لكشف غموض اختفاء سيدة وابنة شقيقتها بكفر الزيات - بوابة الشروق
الجمعة 4 أكتوبر 2019 4:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض اختفاء سيدة وابنة شقيقتها بكفر الزيات

أرشيفية
أرشيفية
علاء شبل
نشر فى : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 3:41 م | آخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 3:41 م

شهدت قرية كفر القصار، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اختفاء ربة منزل وابنة شقيقتها في ظروف غامضة، عقب خروجها من المنزل صباح أمس الخميس، ولم يعودا وانقطع الاتصال بهما تماما.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بتحرير أسرة "أسماء. ع. ع"، ربة منزل، وابنة شقيقتها "أسماء. ع. م"، طالبة، مقيمة بقرية كفر القصار التابعة لذات الناحية باختفائهما في ظروف غامضة أثناء خروجهما من المنزل صباح أمس الخميس وحاولت أسرتهما الاتصال بهما دون جدوى.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، ويكثف ضباط المباحث تحرياتهم لكشف غموض الواقعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك