فيفا يعلن عن شراكة مع منظمة الصحة العالمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة، عن شراكة مع منظمة الصحة العالمية لمدة أربعة أعوام من أجل " النهوض بنمط حياة صحي من خلال كرة القدم على مستوى العالم".

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم :" سعيد للغاية لإعلاني هذا التعاون مع منظمة الصحة العالمية".

وأضاف :" إن كرة القدم لغة فريدة وعالمية، ونريد أن نستخدم منصتنا وشبكتنا لدعم المبادرات الصحية، ورفع مستوى الحالة الصحية في جميع أنحاء العالم".

تشمل الجوانب العملية للصفقة ضمان بيئات خالية من التدخين في الأحداث التابعة للفيفا، وتشجيع الاتحادات الوطنية لتبني سياسات تحظر التدخين، بما في ذلك الملاعب.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية :" إن المنظمة متحمسة للعمل مع الفيفا. نصف العالم شاهد كأس العالم 2018".

وأضاف :" هذا يعني أن هناك إمكانات هائلة لنا كفريق للوصول إلى مليارات الأشخاص، وإمدادهم بمعلومات تساعدهم على العيش حياة أطول وأفضل من الناحية الصحية".