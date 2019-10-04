رئيس الشرطة الإيطالية ينتقد قانون سالفيني بشأن غرامات على سفن إنقاذ المهاجرين

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ذكر رئيس الشرطة الإيطالية، فرانكو جابريلي، اليوم الجمعة، أن فرض غرامات على سفن إنقاذ المهاجرين خطأ، منتقدا إصلاحا أدخل مؤخرا بشأن سيادة القانون.

وتم إقرار الغرامات التي تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار)، في يوليو بناء على مبادرة من وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني من حزب الرابطة اليميني المتطرف.

وقال جابريلي في مؤتمر بروما ردا على سؤال بشأن مرسوم سالفيني: "هناك مسألة الغرامات على المنظمات غير الحكومية وغيرها من المسائل، وهو ما اختلف معه شخصيا".

وجاءت تصريحات رئيس الشرطة بعدما أسفر تغيير للحكومة الشهر الماضي عن خسارة سالفيني منصبه الوزاري وانتقاله إلى صفوف المعارضة.

وصف زعيم كتلة حزب الرابطة بمجلس الشيوخ، ماسيميليانو روميو، تصريحات جابريلي بأنها "سريالية" وحثه على " الاهتمام بالدفاع عن ضباطه بدلا من ذلك".

وتعهدت حكومة إيطاليا الجديدة بالفعل بتعديل مرسوم سالفيني، مثلما أشار الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي وصف الغرامات على سفن الإنقاذ بأنها غير متناسبة.

وأشاد جابريلي بأوجه أخرى بمرسوم سالفيني، خصوصا البنود التي تدخل عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين يهاجمون الشرطة خلال المظاهرات بالشوارع.

وفيما يتعلق بالهجرة، أقر بصحة أن الأجانب يرتكبون نسبة غير متناسبة من الجرائم تبلغ نحو 32 بالمئة، في حين أنهم لا يشكلون سوى نحو 12 بالمئة من إجمالي التعداد السكاني.