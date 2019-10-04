 فيينا.. رجل يحتفظ بجثمان صديقه المتوفي مجمدا في قبو - بوابة الشروق
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فيينا.. رجل يحتفظ بجثمان صديقه المتوفي مجمدا في قبو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 3:18 م | آخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 3:19 م

أعلنت الشرطة النمساوية اليوم الجمعة بأن رجلا في العاصمة فيينا أفاد بأنه احتفظ بجثمان صديقه المتوفي مجمدا بقبو العقار السكني الذي يقطن به.

وعثر المحققون على الجثمان ملفوفا داخل أكياس من البلاستيك أمس الخميس، بعدما لاحظ أشخاص كانوا ينظفون القبو رائحة قوية منبعثة من الجزء الخاص بالمستأجر في القبو.

وقالت شرطة فيينا إن الطبيب الشرعي لم يجد أي علامات في الجثمان تفيد بأن المستأجر، أو طرف ثالث، هو من تسبب في الوفاة. ويجري الطب الشرعي مزيدا من الفحوصات.

وقال المستأجر /45 عاما/ للمحققين إن صديقه كان يعيش معه منذ فترة. وإن صحته تدهورت تدريجيا حتى فوجئ بوفاته في أحد الأيام.


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