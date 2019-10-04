رئيسا الجمهورية والبرلمان في العراق يؤكدان أهمية حفظ الأمن ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية

استقبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة؛ لبحث التظاهرات التي تشهدها العراق.

وأكدا صالح والحلبوسي، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، على حفظ الأمن المجتمعي ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل واجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمي وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. بالإضافة إلى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد.

واندلعت التظاهرات في العراق، احتجاجًا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات في بغداد، قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب في حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبيا.