الأهلي يتدرب عصرا استعدادا للقاء أسوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على استاد أسوان في الثالثة عصر اليوم؛ استعدادا فريقها ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري.

ويختتم الأهلي اليوم الجمعة تدريباته؛ استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر أن تقام عصر غد السبت.

ووصلت بعثة الفريق الى أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجمعة؛ للدخول في معسكر مغلق وخوض المران الأخيرة قبل اللقاء.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان على ملعبه في ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري .

ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري.