محافظ قنا يتابع عددا من المشروعات ويتفقد شوارع المدينة

أجرى محافظ قنا، عبدالحميد الهجان، جولة تفقدية في شوارع مدينة قنا؛ لمتابعة أعمال النظافة والحالة المرورية في وسط المدينة، وسير العمل في مشروعات الأمن الغذائي في المعنا.

وتفقد الهجان منطقة المساكن لمتابعة أعمال النظافة بشوارع المنطقة وأعمال تجهيز حديقة على مساحة حوالي نصف فدان، وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال التشجير وتوصيل خط مياه في الحديقة لتكون متنفسًا لأهالي المنطقة.

ووجه، مجلس مدينة قنا بالتنسيق مع إدارة المرور للانتهاء من تخطيط الشوارع وإصلاح وتركيب الإشارات المرورية في مختلف شوارع المدينة.

وخلال الجولة استمع الهجان لطلبات عدد من المواطنين ووجه مسئولي مدينة قنا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة تغطية غرف محابس المياه والصرف الصحي حرصًا على سلامة المواطنين وحصر وإصلاح وصلات مياه الشرب في العمارات السكنية التي تتسبب في تسريب المياه وتراكمها خلف العمارات، فضلاً عن مراجعة تراخيص المحلات في الوحدات السكنية وغلق غير المرخص منها والمخالف للقانون بالتنسيق مع شرطة المرافق.

كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لطلاء واجهات المنازل في المحافظات تفعيلاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري للمبان والعقارات بالمدينة، وإجراء الصيانة اللازمة لحاويات القمامة بصفة دورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري في مختلف شوارع وميادين المدينة وتقليم الأشجار ودهان البلدورات حتى تظهر بالشكل الحضاري اللائق.

كما تفقد الهجان، المزرعة السمكية ومزرعة النخيل وأعمال تجهيز 55 فدانًا تمهيدًا لزراعتها بالقمح والشعير وأعمال تجهيز حظائر لتربية الأغنام.

ورافق الهجان خلال الجولة وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.