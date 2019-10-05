منظمة الصحة العالمية: نجاة ثلثي مرضى الإيبولا في الكونغو بفضل الرعاية السريرية

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة ، إنه من بين 1.555 مريضًا في مراكز علاج الإيبولا في الكونغو ، نجا 1000 شخص، مما يبرز التقدم الذي تم إحرازه في علاج المرض الفيروسي.

وخلال انتشار وباء الإيبولا الواسع السابق الذي بدأ في عام 2014 في غرب إفريقيا ، كان معدل الوفيات في المنشآت الصحية 50 في المائة ، مقارنة بـنسبة 34 في المائة خلال انتشار المرض الحالي في الكونغو.

وفي مراكز العلاج ، زادت معدلات البقاء على قيد الحياة بفضل توافر الأدوية، وكذلك التحسينات في مجال التمريض والخدمات الأساسية للمرضى.

ومع ذلك ، فإن الإيبولا لا يزال مرضًا مميتًا: فقد تسبب في وفاة 2.137 شخصا من إجمالي 3.198 شخصا مصابا في الكونغو منذ يوليو 2018.

ولا يصل العديد من المرضى إلى المرافق الطبية بسبب المسافات الطويلة وبسبب الوضع الأمني المتوتر في منطقة انتشار المرض في شرق الكونغو. كما أنه تنتشر بين السكان المحليين أيضا حالة من عدم الثقة تجاه العاملين في المجال الطبي.

وقال ماتشديسو مويتي ، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "يجب أن نعمل بجد أكبر لبناء الثقة ونشر رسالة مفادها أن : النجاة من الإيبولا أمر ممكن ، ونحن هنا لتحقيق ذلك".