الصين تحث المجتمع الدولي على زيادة الاستثمارات في منطقة البحيرات العظمى الأفريقية

حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جون" المجتمع الدولي على زيادة المساعدات والاستثمارات في منطقة البحيرات العظمى الأفريقية في مجالات مثل الرعاية الطبية والتعليم.

وقال مندوب الصين –في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن منطقة البحيرات العظمى نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الجمعة/- إن الأسباب الجذرية لمشكلات المنطقة تكمن في الفقر والتخلف الإنمائي، وإن المخرج هو التنمية المستدامة.

وأضاف أن التنمية هي المفتاح الرئيسي لحل جميع المشكلات، وأن المنطقة بحاجة إلى حجم هائل من مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي مساعدة دول المنطقة في خلق الوظائف وتحسين الأوضاع المعيشية لشعوب المنطقة.

ولفت إلى أن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للبحيرات العظمى يقدم حاليا مساعداته في التحضيرات الخاصة بمؤتمر الاستثمار والتجارة في منطقة البحيرات العظمى المقرر انعقاده في رواندا نوفمبر المقبل، وأن الصين ترحب بتلك الخطوة التي قد تساعد في جذب الاستثمارات الدولية وتعزز التجارة عبر الحدود.

ونوه جون إلى أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى بناء تعاون في المنطقة، مع دعم مجلس الأمن تلك الجهود، مؤكدا أن الأولويات يجب أن تعطى لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تشمل انعدام الأمن الغذائي وتفشي الأوبئة، وذلك من خلال زيادة المساعدات والدعم لإعادة توطين النازحين.