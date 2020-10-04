قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة ستنشئ تجمعات سكنية أفضل من «بشاير الخير»، و«حي الأسمرات» في المحافظات المصرية، معلقًا: «نحن في مرحلة الطموح».



وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الرئيس كلف الصندوق بالقضاء على الأماكن غير الآمنة بنهاية عام 2020، لافتًا إلى وضع خطة للانتهاء من غير المخطط والأسواق العشوائية بحلول عام 2030.



ولفت إلى أن هناك بعض البيوت الآمنة لكنها غير جيدة عمرانيًا وتخطيطيًا، متابعًا: «نريد العودة لعمران مصر عندما كانت القاهرة أجمل مدن العالم في ثلاثينيات القرن الماضي».



وتابع: «لو لم نستغل فرصة وجود القيادة السياسية ودعمها في هذا المجال سنكون خسرنا العديد»، قائلًا إن عدد المناطق غير الآمنة بدرجاتها الأربعة بلغ 375 على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى الانتهاء من 296 منطقة، فضلًا عن الانتهاء من البقية خلال الفترة الوجيزة المقبلة، موضحًا أن تكلفة التطوير الإجمالية 38 مليار جنيه، مصروف منها 27.5 مليار جنيه.



وواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاته بهدف اختيار الأراضي المناسبة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بمحافظات الجمهورية، على غرار مشروعي «بشاير الخير»، و«حي الأسمرات».





