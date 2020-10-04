بدء تفعيل سيارة ضبط الأسواق لجهاز حماية المستهلك بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، عن بدء تفعيل سيارة ضبط الأسواق التابعة لجهاز حماية المستهلك، والمنوط بها ضبط أي سلع ومخالفات تضر بالمستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ قنا ورائد هارون مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، وبحضور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير المساعد، ووكلاء وزارتي التموين والزراعة، ومدير مديرية الطب البيطري.

وقال محافظ قنا إن الهدف من تفعيل سيارة ضبط الأسواق لجهاز حماية المستهلك هو إحكام الرقابة على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودتها لتحقيق سبل الإرضاء للمواطنين من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والقضاء على الفساد وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، أشار مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا إلى أنه تم الدفع بسيارة ضبط الأسواق لمساعدة العاملين بالجهاز على زيادة عدد الحملات بالأسواق والتوسع فيها حتى يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع واستغلال بعض من التجار وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للسيطرة على السوق وضبط المخالفين.

جدير بالذكر أن الفرع الاقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا يتلقى الشكاوي من خلال الهاتف على الأرقام الآتية: (٠٩٦٣٣٣٦٣٢٧ - ٠٩٦٣٣٣٦٣٢٨ – ٠١٠٦٦٦٦١٨٢٨) أو عن طريق الخط الساخن للجهاز على رقم ١٩٥٨٨ أو عن طريق الواتساب للجهاز ٠١٢٨١٦٦١٨٨٠، أو من خلال مقر الفرع الكائن بمدينة قنا - شارع الأقصر بجوار هيئة البريد.