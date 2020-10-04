كشف محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، عن حقيقة تلقيه عرض من إدارة القلعة الحمراء، لتولي منصب المدرب العام بالجهاز الفني الجديد بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال يوسف، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت 2": "البعض كان يهنئني بتدريب الأهلي كنت دائمًا أرد بأنه لم يحدث أي تواصل مع إدارة النادي بشأن هذا، ونلت شرف تدريب الأهلي من قبل وحققت بطولة إفريقيا".

وتابع: "بعض الذين يسيئون النية فسر عدم تواجدي في استوديو قناة الأهلي إنني حزين من عدم اختياري مديرًا فنيًا وهذا غير صحيح".

وأوضح: "كان لدي ظروف خاصة بوالدتي جعلتني أعتذر، وغدًا سأكون متواجدًا في الاستوديو من جديد".

وأردف: "أحترم اختيار مجلس الإدارة للمدرب وكلنا خلف قرارات القلعة الحمراء حتى لو كان هناك خلاف في وجهات النظر، لكن طالما صدر قرار كلنا نكون خلفه".

وشدد: "هل طٌلب منك أن تكون مدرب عام مع موسيماني؟ كيف هذه الفرضيات! هذه أمور ليست واقعية، كيف كنت مرشحا لأكون مديرًا فنيًا ثم يعرض عليّ أن أكون مدرب عام، هذا أمر غير منطقي".

وحول رسالة رئيس جنوب إفريقيا بعد تولي موسيماني قيادة الأهلي، أجاب: "تكشف قيمة وحجم النادي الأهلي، وعلى قدر مسؤولية المدرب وكلنا خلف موسيماني من أجل التتويج ببطولة إفريقيا، وهذا شئ لابد أن يجعل جماهير الأهلي فخورة به".