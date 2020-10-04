نائب رئيس جامعة بنها يتفقد إجراءات الكشف الطبي

تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أعمال اليوم الأول من الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 2020/2021 بعدد من كليات الجامعة.

ورافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتور مصطفى العبادي عميد كلية التجارة، والدكتور عربي الطوخي وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع، والدكتور شريف المهدي مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، والدكتور أحمد بيومى مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، ووكلاء الكليات.

واطمأن سمير، خلال جولته، على إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد، مشيدًا بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم.

وقال إنه تم إعداد 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، مضيفًا أن الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الصحي داخل الجامعة هو الهدف الذي نسعى له ضمن خطة عمل الإدارة الطبية بالجامعة.

وأوضح المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الجامعة، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير اللازمة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.