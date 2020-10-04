أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد في الدوري الممتاز.

ويلتقي نادي الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش في تمام الخامسة والنصف عصرا، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري.

ويدير اللقاء تحكيميا، كلا من : "إبراهيم نور الدين (حكم ساحة) ويعاونه هاني خيري ومصطفى عطية، ومحمد عبدالنبي (حكم رابع) ومحمد عباس ومصطفى الشهدي (الفيديو)".

بينما يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب، على استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءا، في الجولة ذاتها، ويدير اللقاء تحكيميا، كلا من "جهاد جريشة (حكم ساحة) ويعاونه أسامة السيد، أحمد نوفل، عمرو عبدالفتاح (حكم رابع)، صبحي العمراوي وسعيد حمزة لـ(الفيديو)".