مصطفى بكري بمناسبة ذكرى أكتوبر: عهدا لن ننساكي يا فلسطين

توجه الإعلامي مصطفى بكري، بالتحية إلى أرواح الشهداء، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار أكتوبر.

وقال بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الأحد، «كل عام وجيشنا المصري بخير، كل عام والشعب العربي السوري بخير، كل عام وشعبنا العربي المصري وأمتنا العربية بألف خير».

وأضاف «ساعات قليلة وتحل علينا الذكرى الـ47 لانتصار أكتوبر 1973، تحية إلى أرواح الشهداء وإلى الزعيم الراحل عبد الناصر الذي مهد النصر بحرب الاستنزاف وإلى الرئيس الراحل أنور السادات قائد معركة العبور العظيم، وعهدًا لن ننساكي يا فلسطين، لن ننسى الجولان، ولن ننسى مشروع الصهاينة التوسعي من النيل إلى الفرات».

كل عام وجيشنا المصري بخير ، كل عام والشعب العربي السوري بخير ، كل عام وشعبنا العربي المصري وأمتنا العربيه بألف خير ، ساعات قليله وتحل علينا الذكري السابعة والأربعين لإنتصار أكتوبر ٧٣ ، تحية إلي ارواح الشهداء وإلي الزعيم الراحل عبدالناصر الذي مهد طريق النصر بحرب الإستزاف العظيمه — مصطفى بكري (@BakryMP) October 4, 2020