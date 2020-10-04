 مصطفى بكري بمناسبة ذكرى أكتوبر: عهدا لن ننساكي يا فلسطين - بوابة الشروق
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مصطفى بكري بمناسبة ذكرى أكتوبر: عهدا لن ننساكي يا فلسطين

مصطفى بكري
مصطفى بكري
نور رشوان
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 11:13 ص

توجه الإعلامي مصطفى بكري، بالتحية إلى أرواح الشهداء، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصار أكتوبر.
وقال بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الأحد، «كل عام وجيشنا المصري بخير، كل عام والشعب العربي السوري بخير، كل عام وشعبنا العربي المصري وأمتنا العربية بألف خير».
وأضاف «ساعات قليلة وتحل علينا الذكرى الـ47 لانتصار أكتوبر 1973، تحية إلى أرواح الشهداء وإلى الزعيم الراحل عبد الناصر الذي مهد النصر بحرب الاستنزاف وإلى الرئيس الراحل أنور السادات قائد معركة العبور العظيم، وعهدًا لن ننساكي يا فلسطين، لن ننسى الجولان، ولن ننسى مشروع الصهاينة التوسعي من النيل إلى الفرات».

 

 


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