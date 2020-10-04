 مسؤول أنجولي: دخلنا عصرا جديدا في مجال مشروعات تشييد وإقامة الطرق - بوابة الشروق
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مسؤول أنجولي: دخلنا عصرا جديدا في مجال مشروعات تشييد وإقامة الطرق

موسيندي - أ ش أ:
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 11:51 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 11:51 ص

قال وزير الأشغال العامة والحضرية الأنجولي مانويل تافاريز دي ألميدا، إن بلاده دخلت، بافتتاحها طريق (موسيندي - كانجاندالا) في المنطقة الساحلية، عصراً جديداً في مجال مشروعات تشييد وإقامة الطرق وفقاً للمعايير التي يعتمدها "تجمع تنمية دول جنوب أفريقيا" SADC.

 

وأضاف وزير الأشغال العامة مانويل تافاريز دي ألميدا، في احتفال افتتاح الطريق الجديد المعاد تأهيله جرت مراسمه اليوم الأحد، أن المشروع يمثل مرحلة أولى تمهيداً لاستكمال المسار لإنشاء أكثر من 90 كيلومتراً للربط بين مدينتي موسيندي وكانجاندالا، متابعا: "إنه عمل استراتيجي يستهدف الربط بين وسط جنوب البلاد بشرقها، بإنشاء أكثر من 150 كيلومتراً للربط بين موسيندو ومدينة أندولو، وينتظر الانتهاء منه في عام 2021".

 

من جهته، أثنى وزير الدولة للتعاون الاقتصادي، مانويل نانيس جونيور، على المشروع، قائلاً إن الطريق حيوي للتنمية في البلاد، باعتباره جزءاً من استراتيجية الحكومة لزيادة الإنتاج الوطني وتقليص الواردات.

 

وأضاف جونيور: "لن نواصل اعتمادنا على أزمات النفط المتعاقبة التي أضرت بالاقتصاد.. فنحن بحاجة إلى مواجهة المسألة بخلق وظائف، وتوليد المزيد من الإيرادات للأسر وتقليص الفقر".

 


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