 المصرى يعلن جاهزية حسين رجب للتدريبات الجماعية - بوابة الشروق
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المصرى يعلن جاهزية حسين رجب للتدريبات الجماعية

بورسعيد - إيهاب أبو المعاطي
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 8:43 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 8:43 م

يبدأ حسين رجب لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادى المصري خلال الأيام القليلة القادمه المشاركة تدريجياً فى التدريبات الجماعية للفريق.

وذلك حسب تأكيدات الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمود الشحات والذى أكد أن اللاعب أصبح على مقربة للعوده للتدريبات بعدما تماثل تماماً من إصابته بإجهاد شديد فى مفصل الحوض وهي الإصابة التى كان قد تعرض لها خلال فترة إعداد الفريق لاستئناف الدورى قبل ما يقرب من شهرين كاملين.

وخضع خلالهما حسين رجب لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق وأصبح جاهز للمشاركة فى التدريبات الجماعية أملا فى الالحاق بمباريات المصرى المتبقية بجدول الدورى الممتاز .


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