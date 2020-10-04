تونس: وفاة 45 شخصا وإصابة 2509 بكورونا

توفي 45 شخصًا في تونس جراء وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" خلال 48 ساعة، وهي الحصيلة الأعلى منذ فبراير الماضي، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس 321.

وأحصت وزارة الصحة في آخر تحديث لها اليوم الأحد 2509 مصابين جدد بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة شملت يومي أمس السبت وأول أمس الجمعة.

ويرقد في المستشفيات 440 مصابا بالفيروس، بينهم 116 في غرف الانعاش و45 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتشهد تونس موجة ثانية متسارعة لانتشار الفيروس مع معدل إصابات يناهز الألف يوميا منذ أكثر من أسبوع.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، قد أعلن أمس عن إجراءات للحد من تفشي الوباء أبرزها التقليص في ساعات العمل ومنع كافة التجمعات وإجبارية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات العامة المغلقة.

وأوضح المشيشي أن هذه القرارات ستكون نافذة لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، كما يمكن للولاة اتخاذ القرار بإعلان حجر صحي وحظر تجوال ليلي وتعليق صلاة الجمعة في مناطقهم مع تطور الوضع الوبائي.