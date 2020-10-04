نائب كوري جنوبي: عدد الزائرين الأجانب تراجع بأكثر من 70% خلال النصف الأول من العام

قال نائب كوري جنوبي، اليوم الأحد، إن عدد الزائرين الأجانب لكوريا الجنوبية تراجع بأكثر من 70% خلال النصف الأول من عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن النائب ليم او كيونج الذي ينتمى للحزب الديمقراطي الحاكم، القول إن عدد الزائرين الأجانب خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين بلغ 14ر2 مليون شخص، مما يمثل تراجعا بنسبة 7ر74% مقارنة بالعدد الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغ 44ر8 مليون شخص.

وأرجع ليم تصريحاته إلى البيانات التي قدمتها وزارة الثقافة قبل جلسة المراجعة السنوية للحكومة في البرلمان.

وقال ليم: "على الحكومة تعزيز الإنفاق الداخلي من خلال تطوير مشاريع سياحية متعددة مثل حملات زيارة المواقع الأثرية الثقافية ودورات السفر لمناطق معينة".