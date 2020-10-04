يحتفل الفنان علي ربيع، الاثنين، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الخطة العايمة"، داخل إحدى سينمات أكتوبر، وذلك قبل يوم من طرحه للجمهور.

وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهما ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين يمتلكان مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

"الخطة العايمة " بطولة الفنانين علي ربيع، محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، وإخراج معتز التوني.

من جهة أخرى يواصل ربيع عروض مسرحيته الجديدة " صباحية مباركة"، والتي يشاركه بطولتها كل من الفنانين محمد أسامة "أوس أوس"، وأحمد سلطان، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج أشرف عبد الباقي.