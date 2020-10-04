الطبيب فاقد البصر مرشح انتخابات البرلمان: حب الناس أحد الأسباب التي شجعتني

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لا يجد حرجًا في الدعاية للطبيب محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره أثناء علاجه لمرضى كورونا بمايو الماضي، وذلك بعد إعلان الأخير ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020.

وقال الإبراشي أثناء تقديمه لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت: «ياريت كل اللي بيخوض انتخابات يبقى منطلق من تجارب إنسانية أو وطنية أو حقق إنجاز ما، ويستطيع أن يكون لديه برنامج لخدمة الناس، متوجهًا بحديثه للطبيب: «أنا واثق إن اللي بإخلاصك ونقاءك هيبقى عنده برنامج لخدمة الناس إن شاء الله».

وأكد الطبيب أن لديه البرنامج وآليات تنفيذه، مشيرًا إلى أن فكرة ترشحه للانتخابات قديمة، وأنه كان يشارك في الأحداث السياسية في السابق.

وذكر أنه يعتبر نفسه من المواطنين البسطاء، قائلًا إن محبة الناس التي وصفها بالكنز الكبير؛ كانت أحد الاشياء التي شجعته لخوض الانتخابات.

ولفت إلى أنه وضع برنامجه الانتخابي بمساعدة مجموعة من المتخصصين، مشيرًا إلى أنه سيعقد مؤتمره الأول يوم الجمعة المقبل، ليرد عليه الإبراشي: «حب الناس هيكون بمثابة النور اللي هينوّر لك الطريق».

وعن تطورات حالته الصحية، أوضح «سامي» أنه يسير وفقًا لخطة علاجية، ولكنه مازال لم يسترد بصره.

كان الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الذي فقد بصره خلال تأدية علمه بمستشفى العزل ببلطيم، في أول مايو الماضي، قال إنه قرر الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 على الدائرة الثانية التي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم.