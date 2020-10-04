مساعد ترامب: الرئيس حريص على الحملة الانتخابية ويدافع عن التجمعات

قال جيسون ميلر كبير مستشاري حملة الرئيس دونالد ترامب الرئاسية اليوم الأحد إن ترامب "سيهزم هذا الفيروس" و"بمجرد خروجه من المستشفى ، سيكون جاهزا للعودة إلى مسار الحملة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميلر قوله في برنامج "قابل الصحافة" على شبكة "ان بي سي"، إن ترامب قال في اتصال هاتفي أمس السبت إنه يود أن "يذكر الناس بغسل أيديهم واستخدام معقم اليدين، والتأكد من ارتداء كمامة إذا كانوا لا يستطيعون الالتزام بالتباعد الاجتماعي"، وذلك على الرغم من تحدي ترامب لعدة أشهر لتوصيات الصحة العامة بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وردا على سؤال بشأن استطلاع جديد لشبكة "ان بي سي" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، أظهر أن بايدن يتقدم على ترامب بمقدار 14 نقطة مئوية، قال ميلر لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" "نشعر بالرضا عن وضعنا" في ولايات حاسمة نحتاج إليها للحصول على 270 صوتا انتخابيا.

وفي الاستطلاع الذي أجري بعد مناظرة الرئيس يوم الثلاثاء الماضي ولكن قبل تشخيص إصابة ترامب بكوفيد-19، تقدم بايدن على ترامب بنسبة 53٪ إلى 39٪، وهو أكبر تقدم في الحملة الرئاسية.