محافظ البحيرة يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر

أرسل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة جاء فيها: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة، وأن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة البحيرة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية، بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، وستظل إنجازًا وطنيًا بطوليًا يعبر عن إرادة أبناء هذا الوطن، ورمزًا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل الذي خاض فيه الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ".



وأضاف: "التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين، لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية للعبور بالوطن إلى بر الأمان، والاستقرار شاكرين عطائكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الغالي، ونعاهد الله ونعاهد سيادتكم على المضي قدما في مسيرة التنمية وبناء الوطن، داعين الله أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة سيادتكم، وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة و إزدهار و تقدم لشعب مصر الغالي، لوضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة.. أمل سيتحقق بإذن الله وسعيكم وجهدكم المخلص، وكل عام وأنت وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام".



كما أرسل محافظ البحيرة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولكل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد حجازى رئيس أركان القوات المسلحة، والوزراء وكبار شخصيات الدولة.