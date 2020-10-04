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وزير المالية يعلن مواعيد صرف أجور شهري نوفمبر وديسمبر

وزير المالية المصري محمد معيط
وزير المالية المصري محمد معيط
سارة حمزة
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 8:43 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 8:43 م

اعتمد محمد معيط ، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٠ وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام وذلك بحسب بيان لوزارة المالية اليومً

وبحسب البيان تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٠، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها وذلك لتجنب الزاحم والتجمعات وفقا لاجراءات الاحترازية المتابعة لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب البيان تقرر صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في ٢٧ وزارة وهيئة يوم ٢٤ نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات ١٧ وزارة وهيئة يوم ٢٥ نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ٢٦ نوفمبر، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في ٢٧ وزارة وهيئة يوم ٢٢ ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات ١٧ وزارة وهيئة يوم ٢٣ ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ٢٤ ديسمبر.


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