بايدن يتقدم على ترامب في استطلاعات ما بعد المناظرة

تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، على الرئيس دونالد ترامب بواقع 14 نقطة مئوية في استطلاع جديد لصالح صحيفة وول ستريت جورنال، وشبكة إن بي سي نيوز الأمريكيتين، بعد المناظرة التي جرت الثلاثاء الماضي، وقبل تشخيص إصابة الرئيس بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقالت وكالة "بلومبرج" إن "بايدن" تقدم على ترامب في الاستطلاع الوطني، حيث حصل على 53 بالمئة مقابل 39 بالمئة للأخير، وهو أعلى هامش له في حملته الرئاسية، متجاوزًا ذروته السابقة عندما كان الفارق 11 نقطة مئوية في يوليو.

وزاد تقدم بايدن بحوالي الضعف بعد المناظرة من 8 نقاط مئوية في استطلاع سابق لصالح وول ستريت جورنال وإن بي سي نيوز.

وقال حوالي 44 بالمئة من الناخبين إن بايدن تفوق على ترامب في المناظرة التي سادتها الفوضى، مقارنة مع 24 بالمئة قالوا إن ترامب فاز بها، و17 بالمئة قالوا إن أيا منهما لم يفز.