انفجارات عنيفة تهز مدينة تعز اليمنية جراء قصف للحوثيين

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هزت انفجارت عنيفة، اليوم الأحد، مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دوليا.

وقال سكان محليون، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن مسلحي الحوثيين شنوا قصفا عنيفا على الأحياء الشرقية للمدينة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأضاف السكان أن القصف تزامن مع توجه الطلاب إلى المدارس في أول يوم دراسي.

وأشاروا إلى أن دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء المدينة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الأحياء الشرقية المستهدفه، دون وقوع خسائر بشرية.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذا القصف حتى الآن.

وتتعرض مدينة تعز "غربي اليمن" للقصف المتكرر الذي يسفر عادة عن سقوط ضحايا.

ويفرض الحوثيون حصارا على مدينة تعز منذ أكثر من خمس سنوات ويسيطرون على أجزاء من أطرافها.