وزير الدفاع الإسرائيلي يشيد بجهود بن زايد وبن سلمان في أول لقاء مع صحفيين خليجيين

أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، بجهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في مكافحة الإرهاب والسعي لتحقيق السلام في المنطقة.



ونقلًا عن موقع «CNN» العربية، جاء ذلك خلال نقاش هو الأول من نوعه مع صحفيين من دول الخليج نظمه المجلس العربي للتكامل الإقليمي.



ووفقا لما أورده حساب المجلس العربي للتكامل الإقليمي، قال جانتس: «علينا أن نفكر ونبحث ونقترح ما يمكن أن نواجه به القوى الراديكالية في المنطقة من خلال الوصول إلى السلام والاستقرار ونحن معًا، وما دام هناك رؤية وحوار ومقترحات سنكون معًا أقوى في المواجهة».



وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: «لدي اعتقاد أن هذا السلام الراهن مع الإمارات والبحرين سيؤدي مع مضي الدول في التعاون المشترك إلى تطورات استراتيجية إيجابية للمنطقة ككل».



وتابع: «الأمر الذي أتمناه، هو أن نتحلى بقدر من الصبر، (الأمر) سيأخذ بعض الوقت، أعتقد أن أول شيء يكمن في التعليم، إذا نجحنا في تعليم أطفالنا قبول الآخر، وما هي ثقافة الآخر... لدي العديد من رواد الأعمال العائدين مؤخرًا من أبوظبي.. قلت لهم اهدأوا لا تتعجلوا، دعونا نفعلها بشكل صحيح، لكن بشكل دائم، لا تحاولوا التسرع حتى لا ننتهى بخيبة أمل».



ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقي سلام مع إسرائيل، في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي، وبموجب الاتفاقين تقيم الدول الثلاث علاقات رسمية، وسط مساع لتطبيع كامل للعلاقات.