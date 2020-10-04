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رئيس الوزراء الأرميني: تركيا عادت إلى جنوب القوقاز لمواصلة الإبادة الجماعية للأرمن

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
موسكو - أ.ش.أ
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 6:17 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2020 - 6:17 م

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن تورط أنقرة في الصراع في ناجورني قرة باخ يشير إلى أن تركيا مصممة على مواصلة الإبادة الجماعية للسكان الأرمن.

وقال باشينيان، خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد :" إنه في حالة وجود تقييم غير صحيح للأهمية الجيوسياسية للوضع في ناجورني قرة باخ، فإنه ينبغي على أوروبا أن تتوقع وجود تركيا بالقرب من فيينا".

وأضاف:" أن أنقرة تقوم بتجنيد ونقل الإرهابيين من سوريا لمحاربة جمهورية ناجورني قرة باخ (غير المعترف بها) وأرمينيا، وأن الجيش التركي متورط بشكل مباشر في الصراع"، مشيرا إلى أن تركيا عادت بعد 100 عام إلى منطقة جنوب القوقاز لمواصلة الإبادة الجماعية للأرمن.


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